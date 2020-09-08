https://static.news.ru/photo/8f643bf2-f1f0-11ea-9910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Белорусский ОМОН начал жёстко задерживать протестующих в центре Минска. Акция проходит 8 сентября 2020 года на проспекте Машерова. До этого несколько сотен человек двинулись маршем от Комаровского рынка к площади Независимости.

Силовики разделили людей на несколько групп и начали задерживать участников мероприятия. В ответ последние пытаются отбить у стражей порядка «пойманных» граждан. С одного представителя ОМОНа сорвали маску, передаёт ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Накануне правоохранители задержали участников митинга в Минске в поддержку члена Координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой, местонахождение которой до сих пор доподлинно неизвестно. Нескольких человек увезли в районное РУВД.

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы. Он допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко рассказал, что говорил с российским коллегой Владимиром Путиным о протестах в стране. Он «предупредил» российского главу, что РФ «рухнет» следом за РБ. Такое заявление он сделал в ходе интервью российским телеканалам. Политик отметил, что расслабляться не стоит, так как в России скоро произойдут «определённые политические события».