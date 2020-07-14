Около 80 человек задержали в Минске на акции протеста

https://static.news.ru/photo/046518e0-c604-11ea-a39d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Правозащитный центр «Весна» сообщил об итогах акции протеста в Минске. Силовики задержали около 80 человек, среди которых были журналисты.

По данным организации, сотрудники правоохранительных органов задержали в том числе представителя "Би-би-си" Энди Смайта.

Очевидцы сообщали в соцсетях о потасовках протестующих с ОМОНом. Стычки происходили возле площади Победы и станции метро "Немига".

Кроме того, силовики задержали около 30 человек в других городах страны.

Как писал NEWS.ru, акции протеста начались в нескольких городах Белоруссии после отказа ЦИК страны зарегистрировать оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты. На месте задержали журналистов Euroradio, «Радио Свобода» и «БелСата».

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжался сбор подписей, который с самого начала сопровождался пикетами сторонников оппозиционных кандидатов. Такие акции были организованы в центре Минска и ряде других городов. Силовики активно задерживали участников собраний.

В регистрации в качестве кандидата на пост президента Белоруссии было отказано Виктору Бабарико — одному из главных конкурентов Лукашенко. В Центризбиркоме сообщили, что от Комитета госбезопасности страны получены данные о денежных средствах и имуществе Бабарико, не отражённых в его декларации. Кроме того, ЦИК считает, что политик получал финансирование из-за границы.