ОДКБ проведёт экстренное заседание по конфликту между Баку и Ереваном

https://static.news.ru/photo/31ddcd5a-c4e0-11ea-a8fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведёт экстренное заседание в связи с обострением остановки на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ОДКБ, обсуждение возникшего 12 июля конфликта между Баку и Ереваном инициировал генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Накануне Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

Ситуация начала накаляться с полудня 12 июля, когда, по оценкам Баку, подразделения ВС Армении, грубо нарушив «режим тишины» на участке Товузского района государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В свою очередь армянское оборонное ведомство выдвинуло встречные обвинения, сообщив, что азербайджанские ВС, применив артиллерию, попытались взять силой опорный пункт, который находится в пограничном районе. В Ереване уточнили, что потерь с его стороны нет. Число же погибших азербайджанских военнослужащих возросло до трёх. Стрельба велась до поздней ночи. После нескольких часов ночного затишья обмен ударами возобновился рано утром 13 июля.

Как писал NEWS.ru, в столице Азербайджана ночью прошла манифестация с призывом к президенту Ильхаму Алиеву начать войну с Арменией. Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян заявила, что её страна осуждает начатые в полдень 12 июля обстрелы, «которые сопровождались попытками прорыва армянских укреплений с применением артиллерии».