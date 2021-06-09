«Обычный пиар-ход»: политолог — о словах Пашиняна про обмен сына на пленных

https://static.news.ru/photo/a0c84478-c91e-11eb-be33-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Заявление исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности обменять своего сына Ашота на всех армянских пленных, находящихся в Азербайджане, это просто пиар-ход перед выборами. Официальный Баку на такой обмен не согласится. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Эксперт отметил, что таким образом Пашинян как бы «поднимает стоимость» своего сына, демонстрируя, что он один стоит десятка военнопленных. Подобный обмен является некорректным, к тому же подобная практика к настоящему моменту неизвестна. Азербайджанская сторона, в свою очередь, на такой обмен не пойдёт, потому что сочтёт его для себя невыгодным.

Пашинян думает, что, сделав это заявление, за него снова проголосуют на грядущих выборах и он останется премьер-министром. По сути, это просто предвыборный ход. Даже не столь важно, произойдёт такой обмен или нет. Пашинян как раз рассчитывает на то, что Азербайджан на обмен не согласится. Но он сам таким образом, просчитывая риски, набирает политические очки, — подчеркнул Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Пашинян официально предложит Азербайджану обменять своего сына Ашота на всех армянских военных, находящихся в плену.

В конце мая Азербайджан заявил о задержании двух армянских диверсионных групп, которые минировали дорогу, проходящую по территории Азербайджана к позициям ВС республики. В Ереване утверждают, что военные проводили инженерные работы на приграничной зоне.