Мехрибан Алиева назвала обстрел Гянджи преступлением против человечности

https://static.news.ru/photo/8ee08494-107f-11eb-a75c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/tcsavunma

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева назвала ракетный обстрел Гянджи вооружёнными силами Армении вероломным, чудовищным и бесчеловечным. Она выразила глубокие соболезнования семьям погибших в результате этого обстрела и пожелала скорейшего выздоровления всем раненым.

Целенаправленные атаки на мирных граждан — это преступление против человечности. А остаться равнодушным — значит стать соучастником этого преступления, — написала в Instagram Алиева.

Того, кто отдал приказ об очередном обстреле жилых кварталов спящего города, она назвала «бесчеловечным чудовищем». По её мнению, вероломная атака на Гянджу служит не только свидетельством «фашистской сущности армянских властей и их беспринципности», но и представляет собой «проявление тотальной беспомощности агрессора» перед ВС Азербайджана.

Как писал NEWS.ru, утром 17 октября спасатели извлекли из-под разрушенных домов в подвергшейся ракетному обстрелу Гяндже 13 тел. Как сообщили в МЧС Азербайджана, на данный момент известно о более, чем 50 раненых. В результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.