Президент Белоруссии Александр Лукашенко, продолжающий активную предвыборную кампанию, в очередной раз заявил о недопустимости переворота в республике. Тему потенциального Майдана он на сей раз затронул в ходе встречи с представителями государственных СМИ. И если антиреволюционная риторика белорусского лидера — не новое явление, то другой его тезис, озвученный в ходе выступления, весьма интересен. Лукашенко открыто высказался о возможности изменения Конституции страны — симптоматичное заявление на фоне недавних политических событий в России.

«Антимайданные» речи — неотъемлемая часть выступлений президента Белоруссии, посвящённых ситуации в стране, особенно в ходе избирательной кампании. При этом риторика Лукашенко весьма противоречива, ведь он одновременно признаёт и украинскую власть, сформировавшуюся после переворота 2014 года. В Белоруссии же, считает её лидер, любые изменения должны проводиться через внесение конституционных поправок.

Если начнём с Майдана, мы перечеркнём свою историю. <…> Поэтому мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определённые изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения, — заявил Лукашенко.

Разговоры о возможных поправках в Конституцию идут в Белоруссии уже достаточно давно. Некоторые наблюдатели считают, что изменение основного закона страны — главная задача потенциального шестого срока Лукашенко, и он попытается через это легитимизировать возможность передачи власти непосредственно своему сыну Николаю. Однако сам президент тему внесения поправок, в отличие от угрозы Майдана, поднимал нечасто.

Нынешнее же заявление звучит уже как конкретный план. Особенно с учётом того, что недавно были внесены изменения в Конституцию России, для которой Белоруссия остаётся хоть и проблемным, но всё-таки главным союзником. При этом цели у Лукашенко совсем иные, нежели у Путина.

Evgeny /Global Look Press

Как напомнил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, «обнуляться» президенту РБ не к чему. Фактически он сделал это ещё в 1996 году по результатам референдума о принятии поправок в Конституцию, когда отсчёт пятилетнего президентства был начат заново, а глава государства получил обширные полномочия, включая право на роспуск Национального собрания (парламента республики). А де-юре ограничение на количество сроков пребывания на посту руководителя страны было снято по итогам всенародного голосования 2004-го. Тогда было отменено также и ранее существовавшее возрастное ограничение для кандидата в президенты, который ранее должен был быть не старше 65 лет.

В итоге по действующему варианту Конституции Лукашенко может переизбираться пожизненно. Что касается разговоров о передаче власти по наследству, то, по мнению аналитика, официально вводить конституционную монархию не в интересах президента: при желании ничто не мешает ему привести в руководство страны одного из своих старших сыновей. Поэтому мотивы белорусского лидера, вероятно, иные.