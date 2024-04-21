Новая мечеть, намаз в школе, беби-бум: как живут крымские татары при России

Фото: Елена Васильченко/NEWS.ru

Ровно 10 лет назад, 21 апреля 2014 года, президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов Крыма, пострадавших от сталинских репрессий. В 2018 году в Симферополе была открыта средняя школа № 44 им. Алиме Абденановой, она стала первой, где детей обучают на двух языках — крымско-татарском и русском. Директор школы Гульнара Муртазаева рассказала NEWS.ru, какую роль в открытии учебного заведения сыграл Путин и почему ее ученики поднимают на линейках сразу три флага и исполняют три гимна.

Почему школу строили 27 лет

— Гульнара Наримановна, почему ваше учебное заведение называют «школой четырех президентов»?

— Люди тут обустраивались с 1991 года. Еще тогда заложили фундамент и стали обращаться во все инстанции: «Помогите со строительством». Первым, кто услышал эту просьбу, стал президент Украины Кучма. Представляете, сколько лет прошло? Собрали 156 справок, выпустили 286 распоряжений. В Киеве менялись президенты. Согласовывали, согласовывали, но дело не двигалось.

В итоге школу возвели при Владимире Путине. Именно по его решению школа попала в федеральную целевую программу развития Крыма.

Место для строительства — идеальное. Это одно из самых компактных поселений крымских татар. Всего по Крыму порядка 15 таких поселений.

Когда-то я написала диссертацию «Социально-экономические и политические проблемы возвращения патриотических основ в Республику Крым». И один из блоков, кандидатский, включал идею строить такого рода школы в подобных местах компактного проживания крымских татар.

98% наших учеников — крымско-татарской национальности, два процента представляют другие нации, но они еще даже с большим рвением изучают и крымско-татарский язык, и культуру. У нас все так толерантно, дружно. К педагогу принято обращаться «оджа» — «учитель». И дети зовут своих русских педагогов Виктория-оджа, Андрей-оджа, Сергей-оджа... Я вижу, что учителя и дети относятся друг к другу с глубоким уважением.

— Значит, русские дети учат крымско-татарский?

— Да. В нашей школе это обязательно. Самое интересное — дети с новых территорий. У нас их сейчас, наверное, десять, они сюда переселились. И с большим интересом учат наш язык. Говорят — чтобы потом поехать в Турцию.

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press Российские солдаты в Крыму, 2018 год

— Да, ведь крымско-татарский язык схож с турецким. А в школе есть программы обмена с Турцией?

— С Турцией нас многое связывает, ее раньше рассматривали как место для обучения уже после школы — в университетах. Пик выпадает на 2021 год, когда 12 наших выпускников уехали в Турцию получать высшее образование.

А вот в прошлом году уже никто не поехал в Турцию. В основном теперь поступают в вузы Крыма, а в Центральную Россию уезжают мало. Родители, конечно, понимают, что мы тут под санкциями, что крымские дипломы за границей могут не признавать. Однако сейчас времена такие, что родители хотят быть рядом со своими детьми.

Тем не менее у нас есть внеурочное, дополнительное образование, и в его рамках на будущий год запланированы турецкий и арабский языки.

Почему школа популярна у чеченцев

— А дети с новых территорий украинский язык не просят?

— Нет. Хотя такое возможно. Если хотят изучать украинский, то родители должны написать заявление по этому поводу, и преподавание пойдет в рамках уроков родного языка.

Кстати, на втором месте по количеству у нас идут чеченцы, а не русские. Сейчас много людей из Чечни переезжает в Крым, и многие выбирают нашу школу, потому что здесь как бы исламская основа. Ведь все чеченцы — мусульмане, они тоже к традициям относятся строго, как и крымские татары.

При этом я не помню ни одного конфликта на национальной почве среди детей.

— А вам вообще часто приходится кого-то отчитывать? Есть сложные дети?

— Это единственная школа в Центральном районе Симферополя, где ни один ребенок не состоит на учете и не слоняется по улицам. Разумеется, это не только заслуга школы. В семьях крымских татар очень серьезно относятся к воспитанию детей. Не последнюю роль играет и религия.

Я уверена в духовности всех наших полутора тысяч замечательных детей. Многие из них вслух признаются в любви и учителям, и друг другу. Если даже в чем-то провинились, то всегда просят вот так, сложив ладошки домиком: если что-то мы делаем не так, главное — из школы не выгоняйте. Я вижу, как они пригрелись к этому пространству. Это как второй дом. Иногда многие проводят здесь почти полный день.

Фото: Kremlin.ru Концерт по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Как изменились настроения крымских татар с 2014 года

— Известно, что в 2014 году большинство крымских татар восприняли присоединение к России настороженно. Изменилось ли их мнение за 10 лет?

— Мы недавно проводили опрос среди наших родителей, и оказалось, что у нас каждая вторая семья — многодетная, в ней по три-четыре ребенка — это 970 детей. Такой беби-бум начался недавно, и я связываю это с тем, что у родителей появилась уверенность в завтрашнем дне после того, как Крым стал частью России. У семей есть и льготы, и пособия, и выплаты, такого не было при украинской власти.

В нашей школе сразу шесть человек из административного корпуса работают в сфере воспитания, регулярно проводят мероприятия патриотической направленности. Скоро у нас открывается музей, в котором будут экспонаты, связанные с историей Великой Отечественной войны и с биографиями крымских татар, которые защищали полуостров в фронтовые годы.

Наша школа носит имя Героя России Алиме Абденановой. Второй информационный блок — это участники СВО. Оформляем стенды о них, рассказываем о целях специальной военной операции. И третье — это история крымских татар, Крымское ханство, традиции.

— Вашу школу посещают гости из недружественных стран?

— Идет информационная война, и мы почти никого не допускаем. Были только немцы четыре года назад, оппозиция из бундестага, целый день здесь у нас провели. Очень удивлялись, ведь у них была совсем другая картина мира.

Что касается дружеских диалогов, мы очень много общаемся с турецкой диаспорой, у нас бывает много журналистов из Турции. Так что в эту страну у нас проложен коридор доверия.

— Какой язык превалирует в преподавании — русский или крымско-татарский?

— По федеральным стандартам России наша школа — билингвальная. Количество часов по русскому языку такое же, как в любой школе. Мы сдаем ОГЭ и ЕГЭ, кроме того, сдаем ОГЭ и по крымско-татарскому языку.

Это единственная в Крыму билингвальная инновационная площадка. Сейчас у нас шесть первых классов. Из них «А» и «Б» — билингвальные, по желанию родителей опять же. И учитель, владея методикой, плавно переходит с одного языка на другой.

— То есть учителя владеют одновременно двумя языками?

— Конечно! А как иначе? У нас метод объединения учителей билингвального образования. То есть обучение в начальной школе ведется на двух языках. В основной школе три часа в неделю преподаются крымско-татарский язык и литература. Литература — это ведь и общее развитие мировоззрения ребенка.

Пока нет учебников по химии, физике на крымско-татарском языке. И учителей таких пока нет, которые сумели бы эту всю терминологию преподать. Но наша первоначальная задача, чтобы дети знали свой родной язык хотя бы пока на бытовом уровне.

Фото: ТАСС Праздничное мероприятие в «Лужниках» в рамках проведения Дней Крыма в Москве

— А как было при Украине?

— Преподавался украинский язык, крымско-татарский преподавался во внеурочные часы. Многие директора крымских школ проявляют излишнюю осторожность — они ввели крымско-татарский язык в сферу внеурочного, дополнительного образования. Мне кажется, в данном случае все зависит только от руководителя. Зачем бояться, рассказывать какие-то мифы, что где-то что-то запрещено? Нет.

Вот у нас три флага — и дети исполняют три гимна: гимн России, гимн Крыма и гимн крымско-татарского народа. Все памятные даты традиционно отмечаются и воспринимаются как историческое прошлое. И родной язык у нас в учебном плане — крымско-татарский. Это все возможно по закону «О языках народов РФ».

— Что говорят родители учеников о соборной мечети, строительство которой завершается в Симферополе?

— Все очень счастливы. У людей радостно светятся глаза, когда они говорят о соборной мечети, особенно у тех, кто посетил ее в первый день, когда открыли двери для намаза.

Такой красоты именно в национальных традициях не было никогда. Каждый раз, когда ты заезжаешь в Симферополь и на въезде в город видишь это здание, то получаешь колоссальное эстетическое удовольствие.

Возведение любой мечети — благое дело. Но мечеть, построенная непосредственно под патронатом президента России, даст особенно благой эффект. В душе у многих запечатлелось то, что строительство началось именно после воссоединения с Россией. Мы хорошо помним, что только в 2014 году указом президента крымские татары были полностью реабилитированы.

Как в Крыму собираются перенимать опыт Чечни

— А что вы имели в виду, говоря, что основа вашей школы — исламская?

— Среди наших детей очень много мусульман, которые соблюдают каноны нашей религии. Хочется уважить их чувства, пойти им навстречу. У нас возникла идея открыть комнату для намаза для детей. В Чечне и Татарстане в школах есть такие комнаты. У нас пока нет. Мы прорабатываем этот вопрос с родителями. Я планирую поездку в рабочую командировку в Грозный, чтобы изучить такой опыт.

Отдельно отмечу, что в нашей столовой организовано халяльное питание. Оно несколько дороже обычного, но в департаменте образования Крыма пошли навстречу и помогли его организовать.

Фото: Сергей Венявский /URA.RU/TASS Строительство соборной мечети Джума Джами

— Глава Крыма Сергей Аксенов вам помогает?

— Сергей Валерьевич очень поддерживает нашу школу и в целом наш народ, поддерживает все наши начинания, потому как понимает, что главное — это сохранить мир и уважение друг к другу.

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