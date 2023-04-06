«Необязательно у Польши»: в Белоруссии нашли место для ядерного оружия Глава СБ Белоруссии: российское ядерное оружие можно разместить где угодно

Фото: Министерство обороны РФ

Заряжание ОТРК «Искандер»

Российское ядерное оружие может быть размещено в любой точке на территории Белоруссии, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его словам, что тактические боезаряды необязательно размещать у границ с Польшей, Литвой или Латвией, передает БелТА. Вольфович высказал предположение, что до применения дело не дойдет.

Беларусь вся находится возле западных границ. Это западный форпост Союзного государства. Не обязательно размещать их у границ Польши, Литвы и Латвии. Можно разместить где угодно. <...> Когда был Белорусский военный округ [ВС СССР], было более 43 точек размещения ядерного оружия, — сказал Вольфович.

Госсекретарь Совбеза отметил, что протяженность западной границы Белоруссии составляет 600 км. По его словам, это позволяет разместить оружие в любой точке, таких мест «очень много».

Ранее в Кремле назвали планируемое Россией размещение ядерного оружия на территории Белоруссии ответом на расширение НАТО в сторону границ РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что это не Россия приближается со своей военной инфраструктурой к рубежам НАТО, а наоборот. Москва принимает данные меры для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, объяснил спикер Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что активизировал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по «возвращению» ядерного оружия в республику по своей инициативе. Лукашенко подчеркнул, что речь идет именно о «возвращении» арсеналов.