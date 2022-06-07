Названы условия военной агрессии НАТО и Украины против Белоруссии Политолог Дзермант не исключил военную агрессию НАТО против Белоруссии

Фото: vayar.mil.by

Политолог Алексей Дзермант прокомментировал NEWS.ru решение властей Белоруссии о проведении учений по переводу с мирного на военное время. По его словам, угроза республике исходит сразу с нескольких направлений, также не исключена и прямая военная агрессия со стороны Украины.

Политолог уточнил, что Белоруссия ожидает угрозы в том числе с западного направления, где сосредоточена многотысячная группировка войск. Особенно это касается польской территории, где также присутствуют силы американцев. Украинцы также стянули войска к белорусской границе на юге.

Конечно, это все вызывает обеспокоенность Министерства обороны Белоруссии. Думаю, поэтому и проводятся такие тренировки, — отметил Дзермант.

Кроме того, по его словам, существует весьма немалый риск открытой военной агрессии против Белоруссии, который может быть вызван серьезными успехами России. В ответ на это силы Украины и НАТО могут пойти на провокации и даже агрессивные действия против республики, чтобы оттянуть силы России.

Этого исключать нельзя и к этому нужно быть готовым <...>. Этим и вызвана такая активность Белоруссии <...>, чтобы не пропустить эти удары и не позволить ударить в том числе и России в спину, — заключил политолог.

Ранее в Telegram-канале Минобороны республики появилась информация о том, что белорусские вооруженные силы начали проводить учения по переводу с мирного на военное время. Занятия проходят по предусмотренному плану ведомства и включают в себя проведение комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями и органами военного управления.