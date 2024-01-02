Назван крупнейший должник России Белоруссия стала лидером по объему долгов перед Россией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белоруссия стала крупнейшим должником перед Россией, сообщает РБК со ссылкой на данные Всемирного банка. По состоянию на конец 2022 года общий объем долга республики составил $8,24 млрд. Общая задолженность всех стран перед российскими кредиторами составила $28,9 млрд.

По данным Всемирного банка, следом за Белоруссией идет Бангладеш, эта страна должна России $5,86 млрд. Далее в списке значатся Индия, Египет и Вьетнам. РБК отмечает, что большая часть совокупных долгов ($28 млрд) на конец 2022 года приходилась на долгосрочный долг, то есть подлежащий уплате через год или более.

Ранее сообщалось, что внешний долг России по итогам 2022 года увеличился только перед Индией. По информации Всемирного банка, в 2022 году Россия имела еще двух других независимых кредиторов — Южную Корею и Францию.

В начале ноября размер государственного долга США составил $33,7 трлн. Крупнейшие держатели госдолга страны — это само правительство и Федеральная резервная система. Вместе на них приходится 39,5% всего госдолга. 24,4% американского госдолга — у иностранных кредиторов. Самый крупный из них — Япония с $1,1 трлн, или 3,5% всего объема. Следом за ней идет КНР с $0,9 трлн, или 2,8% госдолга.