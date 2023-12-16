Названа единственная страна, перед которой у России вырос долг РИА Новости: Россия увеличила внешний долг перед Индией в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внешний долг России по итогам 2022 года увеличился только перед Индией, свидетельствуют данные Всемирного банка. По его информации, в прошлом году РФ имела еще двух других независимых кредиторов — Южную Корею и Францию, передает РИА Новости.

Согласно результатам анализа, задолженность перед Индией увеличилась за год на 25% и составила $777 млн. Изначально южноазиатская страна предоставила России в 2020 году долг на $190 млн, который спустя год вырос в 3,2 раза. При этом долг перед Южной Кореей продолжает сокращаться: показатель снизился на четверть, до $209,8 млн, и достиг минимума с 1992 года. Задолженность перед Францией также снижается: по итогам прошлого года она составила $177,8 млн.

Общая сумма внешнего долга России в 2022 году сократилась на 20% и остановилась на показателе $376,1 млрд. Основная часть (82%) приходится на крупных институциональных кредиторов, которые не связаны с государством. За прошлый год эта доля уменьшилась на 17% и составила $307 млрд. Около 21% долговых обязательств принадлежит держателям облигаций.

При этом долги других стран перед Россией выросли до максимума с 1999 года и достигли $28,86 млрд. Больше всего сумма долговых обязательств увеличилась у Бангладеш и Египта. Основным должником Москвы остается Белоруссия.