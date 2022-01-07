Назарбаев в Китае, заявил «высокопоставленный деятель казахской элиты»

Политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на «весьма высокопоставленного деятеля казахской элиты» заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на курортном острове в Китае. Такое мнение он озвучил в эфире телеканала «Дождь» (организация, исполняющая функции иноагента).

Оттуда, видимо, он действительно осуществляет какую-то связь с властными фигурами в Нур-Султане, Алма-Ате. Если верить господину Лукашенко, то они общались недавно по телефону, — рассказал Дубнов.

Он добавил, что Назарбаев на этом острове часто отдыхает и лечится.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области Казахстана введён «красный» уровень террористической угрозы. В Алма-Ате тем временем на въезде в город установлены блок-посты, солдаты тормозят все машины и выводят людей с поднятыми руками для досмотра.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки. Сейчас в городе прямо на улицах лежат трупы, раскурочены банкоматы и всюду сгоревшие автомобили.