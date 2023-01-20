Назарбаев перенес операцию на сердце Назарбаев успешно перенес операцию на сердце, угрозы его жизни нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно, сообщил в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай. По его словам, операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре, сейчас Назарбаев находится под наблюдением врачей.

Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет, — написал Укибай.

Ранее о госпитализации бывшего главы Казахстана сообщил экс-директор госканала «Хабар 24» Александр Аксютиц. Тогда сообщалось, что Назарбаеву проводят комплексное обследование сердца.

До этого бывший глава Казахстана был лишен всех государственных наград. 12 января Конституционный суд Казахстана принял постановление, согласно которому закон об особом статусе, пожизненных гарантиях и привилегиях Назарбаева признан утратившим свою силу. Лишение Назарбаева статуса предусматривалось поправками к конституции страны, которые вступили в силу в июне 2022 года.

Политолог Сергей Марков заявил, что лишение Нурсултана Назарбаева государственных наград является не предупреждением, а местью. По его словам, экс-глава государства уже не обладает тем политическим ресурсом, который был у него даже год назад.