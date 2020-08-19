Научится ли Россия посредничать в свою пользу

Сейчас всё громче говорят о том, что Александр Лукашенко не удержит власть в своих заскорузлых руках, что он морально сломлен. А потому встаёт вопрос о том, как обеспечить мирный трансфер власти в ещё недавно абсолютно спокойной Белоруссии. И, естественно, возникает проблема участия в таком мирном компромиссе разных тамошних политических сил России.

Вот только все прежние попытки подобного посредничества, как уже не раз отмечалось, может, и приводили к передаче власти вполне мирно, без кровавого хаоса. Но в результате сама Россия от своей миссии ничего не выигрывала ни в тактическом, ни в стратегическом плане. Первым примером из числа таких не слишком удачных попыток можно считать российские усилия по поддержанию баланса сил в некогда дружественной Грузии. А сил там было приложено немало. То спасали, вывозя самолётами, самого Эдуарда Шеварднадзе, попавшего в окружение после развязывания неудачной войны в Абхазии.

То, наоборот, министр иностранных дел России Игорь Иванов, человек с грузинскими корнями, срочно летел в Тбилиси, чтобы договориться уже с Шеварднадзе о его мирном уходе на фоне разразившейся «революции роз», дабы к власти пришли Михаил Саакашвили и Зураб Жвания. То спасали территориальную целостность самой Грузии, договариваясь об эмиграции Аслана Абашидзе, фактически полностью контролировавшего родную Аджарию и находившегося в прямом конфликте с Михаилом Саакашвили. Аслану Абашидзе Юрий Лужков тут же выделил элитную квартиру в Москве, где он и проживает, в отличие от Шеварднадзе, выбравшего сначала Германию, а потом больницу и успокоение в родной Грузии.

Вот только очень скоро новый грузинский режим оказался в числе самых откровенных врагов России, столько раз спасавшей «бывшую всесоюзную здравницу» от распада, хаоса и кровавой бойни всех против всех. Заодно оказалась переписанной и вся история русско-грузинских отношений, в которой Россия выступает исключительно «оккупантом» и узурпатором.

Petro Poroshenko/Global Look Press

Прошли годы, было отражено нападение войск спасённого Саакашвили на Южную Осетию. И в Киеве прогремел очередной Майдан, вылившийся в классическую «цветную революцию» — «помаранчевую». И вновь встал вопрос о передачи власти из рук потрясённого и деморализованного Виктора Януковича, все разговоры о крутости которого оказались пиаровскими разводками. И на этот раз Россия выступала в качестве посредника в урегулировании возникшего внутреннего конфликта. Вот только миссия была возложена на Владимира Лукина. Видного либерала девяностых, имевшего дипломатическое прошлое, — в начале девяностых был назначен российским послом в Вашингтоне.

Вот только Владимир Петрович вёл себя в Киеве, куда его послали как раз по личной просьбе Януковича, исключительно пассивно. Не исключено, что у него было недостаточно полномочий. Ведь Польшу и Германию на тех переговорах представляли министры иностранных дел. В конце концов, не выдвинув каких-либо конструктивных идей по поводу устраивавшего все стороны компромисса, Лукин отказался и ставить свою подпись от имени России и под финальным соглашением. Правда, и соглашение то оказалось филькиной грамотой. И опять пришлось спасать жизнь беглого президента. На этот раз Януковича. Ну, а позиция Украины последние шесть лет в отношении России не нуждается в комментариях.

Так что, пока все подобные опыты выходили России только боком. Что ж, нынешние события в Белоруссии покажут, какие выводы были сделаны из прежних неудач.