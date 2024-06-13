«На всех парах к разрыву»: политолог о выпаде Пашиняна в адрес Лукашенко Политолог Дзермант: Пашинян пытается обвинить Лукашенко в своих же ошибках

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается обвинить президента Белоруссии Александра Лукашенко в своих же ошибках и переложить на других политическую ответственность, считает политолог Алексей Дзермант. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что Пашинян «на всех парах» движется к разрыву союзнических отношений со странами ОДКБ.

Это попытка переложить политическую ответственность с себя на других. Ну и конечно, вот этот выпад против Белоруссии как еще одного союзника по ОДКБ, я думаю, не останется незамеченным и в Москве. Потому что мы видим, что Пашинян идет на всех парах к разрыву отношений, союзнических отношений, — пояснил Дзермант.

По мнению политолога, в Армении растет протестное движение, из-за чего Пашинян чувствует себя неуверенно. При этом, как уточнил эксперт, Белоруссия на протяжении многих лет выступала посредником между Арменией и Азербайджаном, руководство страны предлагало варианты мирного разрешения конфликта.

Даже Азербайджан был готов миллиардами долларов компенсировать ряд территорий Карабаха, поддерживать вот эту тупиковую линию армянского руководства, которая в итоге привела к войне и поражению. Ладно если бы вы там были милитаризованным сильным государством, но ведь этого не происходило. Армения к войне не готовилась, — добавил эксперт.

Премьер-министр Армении ранее заявил, что Ереван может поменять свое отношение к ОДКБ в том случае, если Лукашенко извинится или Минск выйдет из организации. По словам Пашиняна, белорусский лидер заявлял, что участвовал в подготовке конфликта в Карабахе, «поощрял, верил, желал победы Азербайджану».