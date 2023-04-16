На ЧЕ в Армении вновь совершили провокацию против Азербайджана Report.az: на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване вывесили рваные флаги Азербайджана и Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване были вывешены рваные турецкие и азербайджанские флаги, сообщает Report.az. В Сети появились кадры разорванных государственных символов двух стран. Как пишут СМИ, после публикации фотографий организаторы турнира заменили флаг Турции, а азербайджанское знамя просто сняли.

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване совершена очередная провокация против Азербайджана и Турции. В ряду флагов стран, принимающих участие в турнире, атрибуты Азербайджана и Турции были развешены в разорванном состоянии, — говорится в сообщении.

Ранее на чемпионате Европы сотрудник Общественного телевидения Армении дизайнер Арам Николян сжег флаг Азербайджана. Спортсмены республики в знак протеста покинули Ереван, где должны были продолжить участие в международных соревнованиях.

МИД Азербайджана осудил поджог флага. В ведомстве отметили, что поджигателя задержали, однако его освобождение жители Еревана встретили бурными овациями. Спортивные организации, включая Международную федерацию тяжелой атлетики и Международный олимпийский комитет, должны осудить Ереван за подобное поведение, заявили в азербайджанском МИД.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о разжигании национальной ненависти с использованием силы и должностного положения. Также ведется разбирательство по статье об оскорблении государственного флага Азербайджана.

Впоследствии аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна потребовал от руководства Общественного телевидения уволить Николяна.