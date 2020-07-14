На Байконуре от коронавируса умерли 30 человек

https://static.news.ru/photo/f4fc51d8-c5eb-11ea-acc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: baikonuradm.ru

В казахстанском городе Байконуре скончались 30 человек с подтверждённым COVID-19.

Об этом сообщил замруководителя российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Романов на заседании оперштаба. Также, по его словам, за последние сутки на территории Байконура зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусом.

Идёт стабильный эпидемиологический процесс. ФМБА России контролирует ситуацию, которая складывается в Байконуре, — заверил он.

Романов также добавил, что введение жёстких мер должно позволить избежать резкого роста числа людей, нуждающихся в стационарном лечении.

В июне сообщалось, что жертвой коронавируса в городе стал один человек.

Как пишет «Интерфакс», Россия арендует у Казахстана комплекс «Байконур», в который входят город Байконур и космодром. В настоящее время в городе более 76,5 тысячи жителей, из них 60% — граждане Казахстана и около 37% — граждане России. В городе действуют российские органы власти, а глава администрации назначается указами президентов двух стран.

Ранее в Байконуре заявили о нехватке врачей и бригад скорой помощи для быстрого реагирования на все случаи заражения коронавирусом.

10 июля стало известно о прибытии на спецборте Роскосмоса медицинского отряда ФМБА во главе с её руководителем Владимиром Романовым и начальником управления здравоохранения и промышленной медицины агентства Михаилом Ратмановым. Кроме того, в город доставили четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 10 дополнительных кроватей, 10 медицинских мониторов, 10 концентраторов кислорода, передвижной рентгеновский аппарат и шесть тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, сообщал NEWS.ru.