МВД Белоруссии заявило об аресте лидера анархистов страны

https://static.news.ru/photo/1781ca54-24fa-11eb-8047-fa163e074e61_660.jpg Николай Дедок Фото: Mikola Dziadok/facebook.com

Белорусские правоохранители задержали одного из лидеров анархистских организаций страны, публично призывавшего к массовым беспорядкам.

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 32-летнего минчанина Николая Дедка, который на протяжении нескольких лет администрировал радикальный Telegram-канал, где публично призывал к участию в массовых беспорядках, — написала в своём Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Она добавила, что задержанный публиковал на канале данные сотрудников спецслужб, оскорблял журналистов, милиционеров и госслужащих. В квартире Дедка были обнаружены иностранные банковские карты и крупные суммы денег в различной валюте, которые, по мнению правоохранителей, предназначались для финансирования беспорядков в стране.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу, ранее возбуждённому за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, — рассказала Чемоданова.

По её словам, задержанный в настоящее время активно сотрудничает со следствием.

Как сообщал NEWS.ru, белорусские правоохранители ранее задержали IT-инженера. Мужчину подозревают в том, что он опубликовал в Интернете личные данные сотрудников правоохранительных органов.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.