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В Белоруссии задержали IT-инженера за «слив» данных правоохранителей

19:40, 04 ноября 2020 15
Фото: МВД Беларуси

Инженер одной из телекоммуникационных компаний Белоруссии задержан в Минске. Мужчину подозревают в том, что он опубликовал в Интернете личные данные сотрудников правоохранительных органов.

Об этом пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила в Telegram. 35-летнего минчанина задержали оперативники ГУБОПиК МВД. Правоохранители считают, что задержанный имел доступ к паспортным данным, телефонам и адресам силовиков из-за специфики его работы.

С ним связался в мессенджере неизвестный и попросил предоставить данные людей, фамилии которых он пришлёт. За услугу минчанину пообещали вознаграждение. За два месяца инженер установил и передал персональные данные 60 человек: милиционеров (в основном столичного ОМОНа), руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей, — написала представитель МВД.

В отношении инженера возбудили уголовное дело за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких.

Как ранее сообщал NEWS.ru, белорусский национальный центр реагирования на компьютерные инциденты назвал хакерскую группировку XDSpy ответственной за кибератаки на государственные структуры.

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