МВД Белоруссии разберётся со случаями насилия со стороны милиции

https://static.news.ru/photo/753220f8-dfaf-11ea-8182-fa163e074e61_660.jpg Юрий Караев Фото: mvd.gov.by

Министерство внутренних дел Белоруссии разберётся со всеми случаями насилия и превышения полномочий со стороны милиции после стабилизации обстановки в стране. Об этом 16 августа заявил глава ведомства Юрий Караев на площади Независимости в центре Минска, где проходит митинг в поддержку действующего президента страны Александра Лукашенко.

Это очень плохо. Я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда всё утихнет, — цитирует чиновника агентство БелТА.

Караев предостерёг граждан от участия в несанкционированных массовых акциях. Это, подчеркнул он, может привести к давке и гибели людей.

Ранее министр взял на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста. Он принёс извинения за действия силовиков. Он отметил, что силовики должны быстрее отпускать задержанных людей. По его словам, правоохранительные органы уже начали это делать. Караев добавил, что за три дня было совершено 11 сознательных наездов машин на сотрудников правоохранительных органов. Так он объяснил «ответную реакцию товарищей этих военнослужащих».

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился, и акции стали носить более спокойный характер, писал NEWS.ru.