МВД Белоруссии опровергло применение боевого оружия против митингующих

https://static.news.ru/photo/79154d10-dfd4-11ea-a5e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев сообщил, что милиция в ходе пресечения в стране протестов не применяла огнестрельного оружия против граждан.

Мы не применяли огнестрельного оружия, а [применяли] только то, которое является нелетальным, — передаёт портал tut.by.

Протестные акции в Белоруссии финансируются из-за рубежа. Об этом заявил глава МВД республики Юрий Караев и назвал конкретные суммы, которые получают митингующие в так называемых цепочках протеста. По его словам, парни получают по 30 белорусские рублей, а девушки — вдвое больше, по 60 рублей.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа 2020 года. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.

Караев также пообещал разобраться со всеми случаями насилия и превышения его подчинёнными своих полномочий после стабилизации обстановки. Он также предостерёг граждан от участия в несанкционированных массовых акциях, отметив, что это может привести к давке и гибели людей.