Ереван и Баку не должны ограничиваться подписанием мирного соглашения, заявил глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. По его словам, которые приводит издание NUR.KZ, стороны должны «пойти еще дальше» и разблокировать транспортные коммуникации в регионе.

Мы думаем, что нам не стоит ограничиваться подписанием мирного договора, мы можем еще пойти дальше. Можем разблокировать все транспортные коммуникации в регионе с пониманием, что все транспортные инфраструктуры останутся под суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят, и процедуры пересечения границ в обоюдном порядке, — сказал Мирзоян.