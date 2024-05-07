Пашинян раскрыл сроки подписания мирного договора с Азербайджаном Пашинян: Баку готов подписать мирный договор с Ереваном до ноября

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до ноября 2024 года, заявил на пресс-конференции премьер-министр РА Никол Пашинян. Он уточнил, что перемирие возможно в рамках «согласованных принципов», передает ТАСС.

Я согласен с идеей подписать мирное соглашение к ноябрю, а для этого в соглашении должны быть зафиксированы все согласованные принципы. Надеюсь, что прогресс будет зафиксирован на встрече министров иностранных дел в Алма-Ате, — сказал политик.

Пашинян указывал, что договор должен основываться на трех принципах, согласованных между Ереваном и Баку. В первую очередь, это взаимное признание территориальной целостности на основе положений Алма-атинской декларации 1991 года и осуществления взаимной делимитации между Арменией и Азербайджаном, указывал премьер. Также, продолжил политик, важно разблокировать региональные инфраструктуры.

Пресс-служба армянского Министерства иностранных дел ранее сообщила, что встреча между главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым пройдет 10 мая. Отмечается, что переговоры между сторонами состоятся на площадке, предоставленной казахстанской Алма-Атой.