Кремль опоздал с поддержкой Лукашенко

Александр Лукашенко, проведя 16 августа первый провластный митинг, решил и дальше перехватывать инициативу у оппозиции. На следующий день он выступил перед рабочими Минского завода колёсных тягачей, пообещав, что никаких досрочных выборов, на которых настаивают его оппоненты, не будет. Но рабочих, как и других белорусов, продолжающих митинговать, аргументы не убедили. На этом фоне единственная внешняя сила, которая могла бы помочь Лукашенко — это Россия, на что он сам недвусмысленно намекнул. Однако проблема для белорусского президента в том, что Кремль вовсе не спешит ввязываться в политическую борьбу в соседней республике, несмотря на слухи о движущихся в сторону РБ колоннах Росгвардии.

Утром 17 августа Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии, набравшая на выборах, по неофициальным данным более 70% голосов, выступила с очередным обращением. По её словам, сейчас необходимо освободить всех политзаключённых и в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу для нового, честного голосования.

Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, — заявила она.

Лукашенко не оставил это без внимания. Выступая на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ), он заверил, что новые выборы невозможны, пока он жив. Это громкое заявление стало последним, что он сказал перед собравшимися, после чего покинул предприятие на вертолёте.

Александр Лукашенко president.gov.by

Как и днём ранее в центре Минска, так и на МЗКТ попытки Лукашенко продемонстрировать триумфальную победу не увенчались успехом. Наблюдатели отмечают, что на встречу с президентом руководство завода попыталось собрать «актив» из лояльных рабочих. Однако в итоге ситуация вышла из-под контроля — улетал белорусский лидер под скандирование «Уходи!».

В это же время к заводу двинулись сотрудники соседних предприятий, которые тоже не выражали симпатий к президенту. Позже Лукашенко «сдал назад», заявив, что президентские выборы в Белоруссии могут пройти после принятия новой конституции на референдуме, срок которого, впрочем, до сих пор не определён.

Неутихающая протестная активность оставляет президенту крайне узкий коридор возможностей. Сам он, очевидно, понимает это, поэтому, предпринимая некоторые пропагандистские шаги, продолжает делать основную ставку на силовой сценарий. При этом, как уже дал понять сам Лукашенко, республика рассматривает возможность обращения за помощью к Москве: правда, он говорил о внешних угрозах со стороны НАТО.

Когда речь идёт о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор, — заявил он.

Спекуляции о возможном вмешательстве России подогреваются другими слухами. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) в своём Telegram-канале опубликовала информацию о перемещении колонн неопознанных грузовиков в сторону белорусской границы. Как отмечает CIT, замеченные машины идентичны «автозакам» Росгвардии и могут потенциально перевезти до 600 бойцов, что стало бы неплохим подспорьем для белорусского ОМОНа, численность которого порядка полутора тысяч человек, отмечает расследовательская группа.

Впрочем, сами по себе эти сведения оставляют больше вопросов, чем проясняют ситуацию. Росгвардия регулярно проводит учения в различных регионах РФ: только в этом году они прошли под Тулой, в Мордовии, с 18 августа начнутся совместные с МВД тренировки в условиях повышенной боеготовности в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. Так что перемещения «автозаков», если они имели место, вполне могут оказаться частью рутинных манёвров российских силовиков.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Кроме того, ОМОНом силовой ресурс Лукашенко не ограничен: к обеспечению порядка в Минске он уже давно привлекает бойцов внутренних войск, части которых он активно посещал перед выборами.

Эксперты сходятся в том, что для России в данный момент выгоднее было бы не предпринимать резких шагов. С одной стороны, ситуация в сопредельной стране неустойчивая, и пока никто не может предсказать, куда она качнётся, учитывая, что сам Лукашенко меняет риторику даже в рамках одного дня. С другой — откровенная поддержка белорусского президента может обернуться и имиджевыми потерями для Кремля среди населения республики, отметил в разговоре с NEWS.ru заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

С точки зрения Москвы сейчас разумно было бы выждать время. Основная проблема для России сейчас — вопрос выбора. Либо мы за белорусский народ — поскольку понятно, что большинство населения республики против переизбранного лидера, — либо за президента. Судя по эфирам российских телевизионных каналов, Кремль пока выбирает Лукашенко. И он этим активно пользуется. Причём сейчас он вопрос обеспечения защиты от внешней угрозы в рамках ОДКБ уводит в плоскость обеспечения внутренней безопасности республики. Идёт подмена понятий: народные выступления он рассматривает как вторжение, говоря о влиянии зарубежных сил. России необходимо не потерять близкую нам страну и народ. Оказать поддержку Лукашенко сейчас — значит осложнить отношения с будущими властями республики. Андрей Суздальцев замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Как отмечает эксперт, сейчас в Белоруссии сложились фактическое двоевластие и ситуация «холодной гражданской войны». Проблема в том, что второй центр власти так и не оформился: Тихановская заявила о готовности возглавить протест, но не объявила себя президентом. Поэтому России пока не с кем вести диалог.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, маловероятно, что Москва станет вмешиваться во внутреннюю белорусскую ситуацию.

Во-первых, сейчас для этого уже слишком поздно, основная часть населения настроена против белорусского президента, что показали альтернативные подсчёты голосов. Люди выходят не за Тихановскую, а против действующего лидера. Во-вторых, эти протесты уже сейчас очень активно, скажем так, символически, подмяли под себя белорусские националисты. Все акции проходят под красно-белыми флагами (символ республики, существовавший до 1995 года, до изменения его Лукашенко). Поэтому сейчас Москва опоздала с возможностью влиять на ситуацию. Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Как подчеркнул аналитик в беседе с NEWS.ru, ссылки Лукашенко на ОДКБ абсолютно несостоятельны. Организация может вмешаться в национальные дела в случае наличия внешних или внутренних угроз, но лишь тех, которые направлены против государственности: например, если бы в Белоруссии появилась некая сплочённая группа боевиков, стремящихся захватить власть. Сейчас же нет оснований для вмешательства.

Эксперт допускает, что Лукашенко, хоть и не отдаст власть в краткосрочной перспективе, может, в случае нарастания протестов, сделать её предметом торга — и с Западом, и с Востоком, и с оппозицией, — чтобы получить максимум за уход с поста. В этом случае всё пойдёт по сценарию того, кто предложит ему наиболее выгодные условия. Во-первых, Лукашенко будет требовать гарантий безопасности. Во-вторых — сохранности его капитала, который, как считают многие эксперты, хранится в Объединённых Арабских Эмиратах. Не исключено, что и он туда переедет, допускает Безпалько.