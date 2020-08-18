Митингующие в центре Минска заявляют, что готовы к долгой борьбе

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

На площади Независимости в центре белорусской столицы собрались тысячи людей, они призывают действующего президента страны Александра Лукашенко покинуть свой пост и говорят, что готовы бороться за это столько, сколько потребуется.

Уже традиционно, акция протеста началась вечером. К 19:00 со всех улиц, подходящих к площади Независимости, стекались колонны белорусов с бело-красными флагами, а также с плакатами с соответствующими лозунгами, передаёт корреспондент ТАСС.

При этом, по его словам, этот митинг не отличается от предыдущих, но на этот раз в толпе появился флаг Евросоюза. Кроме того, граждан ЕС на площади Независимости с каждым днём становится все больше.

Говорят люди и о забастовках на крупнейших заводах республики. В толпе практически нет тех, кто выступает против таких мер. При этом участники акций наперебой утверждают, что пришли на площадь по своей воле и их никто не заставлял.

Мы выходим на улицы уже пятый день, но впереди еще борьба, расслабляться нельзя: нам, возможно, придётся выходить ещё долго, — заявил один из участников митинга.

18 августа на памятнике Ленина, который находится на площади, развесили около 20 транспарантов. На них выражено несогласие народа с политикой властей. При этом акции протеста проходят мирно и без конфликтов. Сейчас люди начинают расходиться, а сотрудники ГАИ просят их не мешать движению транспорта.

осле выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко, страну захлестнули акции протеста. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

Полиция в первые дни разгоняла демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водомётов и светошумовых гранат, а также стреляла по людям резиновыми пулями. Позже, однако, силовики перестали применять силу в отношении протестующих. Задержаны в ходе акций протеста более 6,7 тысячи человек, как сообщало МВД Белоруссии, пострадали при этом сотни. Более 120 из них — полицейские. Два человека в ходе беспорядков погибли.

Как писал NEWS.ru, ранее в МВД Белоруссии назвали число остающихся арестованных участников протестов.