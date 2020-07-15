Минздрав Казахстана опроверг сообщения о заражённых масках из Китая

https://static.news.ru/photo/ba1623fc-c698-11ea-a5d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Появившаяся в Сети информация о заражённых коронавирусом медицинских масках из Китая не соответствует действительности, заявили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

Фейковые аудиосообщения распространялись в мессенджере WhatsApp.

Все медицинские изделия и лекарственные средства, поступающие из других стран, проходят тщательную проверку на соответствие всех установленных обязательных требований, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложных сведений грозит уголовная ответственность, передаёт Telegram-канал Coronavirus2020.

Как писал NEWS.ru, оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Томской области сообщил о шести погибших от инфекции в регионе с 2 июля. Новость вызвала резонанс, так как в Томске от коронавируса не было смертей уже 32 дня.

С изданием связались коллеги сотрудников морга от ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро» и предоставили фотографии, на которых запечатлено большое количество чёрных мешков. Как сообщал «МК в Томске», «в некоторых [мешках] очевидны человеческие останки». Также издание предполагало, что в морг привозили тела из респираторных госпиталей при медсанчасти № 2 и клиниках Сибирского государственного медицинского университета.

7 июля томский оперштаб объявил, что сведения «МК» не соответствуют действительности.