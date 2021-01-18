Минская милиция задержала 30 митингующих за выходные

https://static.news.ru/photo/0f9a8ebe-597c-11eb-84e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/STR/ТАСС

За прошедшие выходные на территории Минска сотрудники местной милиции задержали 30 человек, принимавших участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом представители ГУВД Мингорисполкома сообщили в понедельник, 18 января.

Отмечается, что за субботу и воскресенье задержаны 30 участников митингов в белорусской столице. Все они были помещены в изолятор временного содержания. В ГУВД подчеркнули, что граждан регулярно предупреждают об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Несмотря на это, в разных районах Минска собирались люди и обозначали себя символикой, не имеющей регистрации.

Наиболее активные были задержаны. Работа по установлению остальных участников акции продолжается, — цитирует ТАСС сообщение от минской милиции.

Как ранее передавал NEWS.ru, суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу защиты одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой на продление срока ареста.

По словам адвоката Людмилы Казак, такое решение было предсказуемым.

В Белоруссии с начала августа продолжаются протесты. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко нечестно выиграл президентские выборы. По их мнению, победу одержала Светлана Тихановская, но результаты были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.