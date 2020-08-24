Минск выразил протест атташе Литвы из-за воздушных шариков

https://static.news.ru/photo/1d687df6-e61f-11ea-b1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gruszecki/wikipedia.com

Минобороны Белоруссии выразило протест представителю посольства Литвы из-за инцидента с воздушными шарами на границе.

В ходе встречи литовскому атташе доведена информация о нарушении государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве с литовской стороны 23 августа 2020 года и выражен протест, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минобороны республики также отвергли утверждение литовской стороны о том, что вертолёт белорусских ВВС нарушил воздушную границу при перехвате шаров. В ведомстве подчеркнули, что белорусские лётчики действовали «в сугубо воздушном пространстве Белоруссии».

Инцидент с воздушными шарами произошёл на белорусско-литовской границе вечером 23 августа. В Минске его расценили как провокацию.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минобороны республики допустили наличие ядовитого или взрывчатого вещества в шарах. По словам исполняющего обязанности замкома Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Олега Орлова, безобидные на первый взгляд шарики могут представлять угрозу безопасности полётов, в том числе гражданских воздушных судов.