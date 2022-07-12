«Минск не хочет учавствовать в СВО»: раскрыт смысл заявлений Лукашенко Белорусский политолог Карбалевич раскрыл смысл заявлений Лукашенко о готовящемся нападении НАТО

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

↵Белорусский политолог Валерий Карбалевич в беседе с NEWS.ru прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о наличии у Запада плана по нападению на Россию. Карбалевич полагает, что таким образом Лукашенко демонстрирует, что Белоруссия защищает западные рубежи России от НАТО. Тем самым он хочет избежать участия в спецоперации РФ на Украине.

Кроме того, по словам эксперта, белорусский президент стремится оправдаться перед собственными гражданами.

Смысл данного послания заключается в том, что, мол, Белоруссия сейчас прикрывает западные рубежи России от вторжения НАТО, и именно поэтому ни в коем случае нельзя привлекать Минск к участию в СВО. Есть и еще одна причина. Ему нужно оправдаться перед белорусским народом, почему страна оказалась в такой ситуации. Именно поэтому он постоянно повторяет про то, что мы вместе с Россией против 50 стран НАТО, которые объединились в антироссийскую коалицию, — пояснил Карбалевич.

По мнению политолога, по этой же причине белорусский президент говорит об угрозе со стороны Польши, которая якобы хочет захватить западную Белоруссию.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию. По его словам, главными направлениями удара должны стать РФ и Белоруссия. Белорусский лидер отметил, что Запад «приближает мир к пропасти большой войны», увеличивая военную силу для сохранения своей гегемонии в мире.