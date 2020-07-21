Минобороны Азербайджана уничтожило два беспилотника Армении

https://static.news.ru/photo/7f8e3b66-cb20-11ea-94d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Армия Азербайджана 21 июля уничтожила два беспилотника ВС Армении. Об этом сообщили представители военного ведомства сбившей летательные аппараты страны.

Отмечается, что беспилотники использовались Арменией для осуществления разведывательных полётов над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Агдамского района фронта в 00:30 по местному времени и над позициями в направлении Товузского района государственной границы между странами в 08:45.

Оба аппарата противника были немедленно обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО ВВС Азербайджана, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Боестолкновения на границе Армении и Азербайджана продолжаются с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха. По данным Баку, в результате обстрелов погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Ереван сообщил о гибели четырёх своих военных, ещё десять солдат и один мирный житель оказались ранены. Вину за начало обстрелов не признаёт ни одна из сторон.

Как ранее писал NEWS.ru, РФ надеется, что сложившаяся на границе Армении и Азербайджана ситуация будет урегулирована как можно скорее. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.