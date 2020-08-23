Минчане пожаловались на отключение мобильного Интернета

Жители Минска жалуются, что вечером 23 августа у многих абонентов начались проблемы с мобильным Интернетом.
Об этом
При этом проблем с проводным Интернетом на данный момент в городе не наблюдается.
23 августа белорусские жители вышли на «Марш новой Беларуси». Сначала демонстранты собрались на время на площади Независимости в Минске, а потом пошли в сторону стелы «Минск — город-герой».
Ранее NEWS.ru писал о том, что ОМОН перекрыл колонне протестующих путь к резиденции Александра Лукашенко в Минске. Люди остановились на проспекте Победителей, на расстоянии около 200 метров от кордона силовиков.
Добавьте наши новости в избранные источники