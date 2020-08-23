Минчане пожаловались на отключение мобильного Интернета

https://static.news.ru/photo/a35de75c-e561-11ea-9452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Минска жалуются, что вечером 23 августа у многих абонентов начались проблемы с мобильным Интернетом.

Об этом пишет портал TUT.BY. По его данным, жалобы приходят из разных частей города: у минчан Интернет либо совсем отсутствует, либо работает с перебоями. С этим столкнулись пользователи всех трёх местных операторов — А1, МТС и life.

При этом проблем с проводным Интернетом на данный момент в городе не наблюдается.

23 августа белорусские жители вышли на «Марш новой Беларуси». Сначала демонстранты собрались на время на площади Независимости в Минске, а потом пошли в сторону стелы «Минск — город-герой».

Ранее NEWS.ru писал о том, что ОМОН перекрыл колонне протестующих путь к резиденции Александра Лукашенко в Минске. Люди остановились на проспекте Победителей, на расстоянии около 200 метров от кордона силовиков.