Милиция Белоруссии приняла с 9 августа сотни обращений о пропаже людей

Белорусские граждане с 9 августа обратились в милицию с сотнями заявлений об исчезновении родственников и знакомых, заявили в пресс-службе МВД республики.
Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняют милицию в непредоставлении информации о задержанных, — подчеркнули в ведомстве.
Силовики работают по обращениям в круглосуточном режиме. Большинство из заявлений обработаны. Выяснилось, что ряд граждан отбывают наказание по делам об административных правонарушениях, другие уехали на заработки в другую страну, не предупредив никого.
В пресс-службе МВД республики подчеркнули, что необработанными остались несколько десятков обращений.
Силовики также отметили, что некоторые пропавшие люди вели асоциальный образ жизни, регулярно исчезали до этого, а потом находились в притонах и изоляторах.
Большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе, — заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
В Белоруссии вторую неделю проходят акции протеста несогласных с результатами президентских выборов. В первые дни силовики массово задерживали протестующих, всего в изоляторах оказались более шести тысяч человек.
Победу на выборах в шестой раз одержал действующий президент республики Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов.
NEWS.ru писал, что оппозиция Белоруссии приняла решение обжаловать итоги выборов в Верховном суде. Жалобу подал представитель координационного совета адвокат Максим Знак.
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