МИД РФ: двери ОДКБ должны быть открыты для Азербайджана

https://static.news.ru/photo/1efa3776-bc5d-11eb-8362-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двери Организации Договора о коллективной безопасности должны быть всегда открыты для всех государств. В том числе, для Азербайджана. Об этом в разговоре с журналистами сообщил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Андрей Руденко. Его слова передают «Известия».

Руденко, кроме прочего, назвал одну деталь, которая может помешать вступлению Азербайджана в ОДКБ. Дело в том, что некоторые пункты устава Организации предполагают дипломатические отношения между странами-участниками. А между официальным Баку и Ереваном такого взаимодействия сейчас нет.

Как только они будут утверждены, а мы надеемся, что рано или поздно это произойдёт, тогда вопрос можно будет поставить на практический уровень, — подчеркнул Руденко.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией возможно, и это сделает реальной свободную торговлю двух стран с Грузией, но для этого нужна политическая воля Еревана.

Президент также считает, что республика может поставлять энергоресурсы в Армению. По его словам, если мирное соглашение будет достигнуто, то может быть сделан второй шаг — свободная торговля между тремя южнокавказскими странами.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.