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МИД Литвы пригрозил России из-за Белоруссии

15:03, 17 августа 2020 12

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия «сильно рискует», если окажет Белоруссии военную поддержку.

Россия очень сильно рискует, если сделает это, перед лицом того, что происходит в Белоруссии, перед лицом массовой поддержки. Она должна понять, что вторжение не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически, — сказал Линкявичюс, слова которого приводит RNS.

Массовые акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после окончания президентских выборов. На них, по официальным данным, выиграл бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В первые дни митинги сопровождались жестокими разгонами и задержаниями. Сейчас, помимо акций протеста, страну охватили ещё и забастовки на крупнейших предприятиях.

По мнению Линаса Линкявичюса, для военной поддержки Минска о стороны Москвы нет никаких причин и оснований.

Это будет являться вторжением в страну и уничтожит последние следы её независимости, — подчеркнул министр.

16 августа, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой Александром Лукашенко. Российский лидер заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем в случае внешних угроз. Особое внимание было уделено договору о Союзном государстве, а также ОДКБ. Белорусский лидер при этом заявлял о неких военных силах, которые стягиваются к границам его республики.

По словам российского сенатора Романа Морозова, речь идёт лишь об «исключительных ситуациях», «ничего особенного» в заявлении лидеров государств нет, писал NEWS.ru.

Ранее читатель «Фонтанки» сообщил о колонне автозаков без маркировок и номеров, которые обычно использует Росгвардия, на дороге Санкт-Петербург — Псков. По его словам, в общей сложности навстречу ему в сторону границы проехали около 30—40 грузовиков и несколько военных внедорожников. 

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