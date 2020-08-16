МИД Литвы пригрозил России из-за Белоруссии

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия «сильно рискует», если окажет Белоруссии военную поддержку.

Россия очень сильно рискует, если сделает это, перед лицом того, что происходит в Белоруссии, перед лицом массовой поддержки. Она должна понять, что вторжение не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически, — сказал Линкявичюс, слова которого приводит RNS.

Массовые акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после окончания президентских выборов. На них, по официальным данным, выиграл бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В первые дни митинги сопровождались жестокими разгонами и задержаниями. Сейчас, помимо акций протеста, страну охватили ещё и забастовки на крупнейших предприятиях.

По мнению Линаса Линкявичюса, для военной поддержки Минска о стороны Москвы нет никаких причин и оснований.

Это будет являться вторжением в страну и уничтожит последние следы её независимости, — подчеркнул министр.

16 августа, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой Александром Лукашенко. Российский лидер заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем в случае внешних угроз. Особое внимание было уделено договору о Союзном государстве, а также ОДКБ. Белорусский лидер при этом заявлял о неких военных силах, которые стягиваются к границам его республики.

По словам российского сенатора Романа Морозова, речь идёт лишь об «исключительных ситуациях», «ничего особенного» в заявлении лидеров государств нет, писал NEWS.ru.

Ранее читатель «Фонтанки» сообщил о колонне автозаков без маркировок и номеров, которые обычно использует Росгвардия, на дороге Санкт-Петербург — Псков. По его словам, в общей сложности навстречу ему в сторону границы проехали около 30—40 грузовиков и несколько военных внедорожников.