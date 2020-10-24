МИД Киргизии: Россия помогла Бишкеку в стабилизации поствыборного периода

https://static.news.ru/photo/47757be2-15e7-11eb-914d-fa163e074e61_660.jpg Руслан Казакбаев Фото: mid.ru

Россия оказала поддержку Киргизии в стабилизации ситуации в поствыборный период, благодаря этому протесты в стране не переросли в кровопролитие, заявил министр иностранных дел Руслан Казакбаев.

Это всё могло перерасти в массовый беспорядок и кровопролитие. И здесь, конечно, в первую очередь Россия и другие наши партнёры делали заявления, оказывали поддержку, — отметил Казакбаев в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия оказала консультативную, информационную и моральную поддержку как стратегический партнёр и союзник.

5 октября столицу Киргизии Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер-министр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента.

Ранее NEWS.ru писал, что исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров намерен посетить Россию с официальным визитом. Это будет его первая зарубежная поездка в нынешнем статусе.