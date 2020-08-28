МИД Белоруссии предупредил об ухудшениях отношений с Украиной

В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление украинских властей о приостановлении межгосударственного диалога. В ведомстве сказали, что такое решение наносит ущерб отношениям двух стран.
Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз,
Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на её более старших внешнеполитических партнёрах, — подчеркнул он.
Глаз добавил, что поддерживает тезис украинских властей о недопустимости вмешательства во внутренние дела РБ, однако рассматривает высказываемые ими оценки ситуации и призывы к новым выборам президента именно как вмешательство.
Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе. <...> Как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чём было недвусмысленно заявлено министром иностранных дел Украины в ходе брифинга 28 августа. На наш взгляд, это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, — отметил он.
Представитель МИД напомнил, что Минск никогда не ставил под сомнение независимость и суверенитет Украины, а также право граждан страны самостоятельно выбирать путь развития.
Как писал NEWS.ru, 27 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев приостановил все контакты с Минском. Их возобновят, когда они не будут нести репутационные потери.
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