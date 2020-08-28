МИД Белоруссии предупредил об ухудшениях отношений с Украиной

https://static.news.ru/photo/11a586ca-e945-11ea-acda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление украинских властей о приостановлении межгосударственного диалога. В ведомстве сказали, что такое решение наносит ущерб отношениям двух стран.

Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, говорится на сайте ведомства. Он отметил, что Минск готов к продолжению сотрудничества с Киевом в том объёме, к которому готова Украина.

Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на её более старших внешнеполитических партнёрах, — подчеркнул он.

Глаз добавил, что поддерживает тезис украинских властей о недопустимости вмешательства во внутренние дела РБ, однако рассматривает высказываемые ими оценки ситуации и призывы к новым выборам президента именно как вмешательство.

Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе. <...> Как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чём было недвусмысленно заявлено министром иностранных дел Украины в ходе брифинга 28 августа. На наш взгляд, это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, — отметил он.

Представитель МИД напомнил, что Минск никогда не ставил под сомнение независимость и суверенитет Украины, а также право граждан страны самостоятельно выбирать путь развития.

Как писал NEWS.ru, 27 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев приостановил все контакты с Минском. Их возобновят, когда они не будут нести репутационные потери.