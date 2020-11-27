МЧС планирует доставлять гуманитарную помощь в Карабах по железной дороге

https://static.news.ru/photo/01983240-30cc-11eb-b2a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России прорабатывает вопрос доставки гуманитарной помощи для населения Нагорного Карабаха по железной дороге. Российские спасатели доставляют туда в том числе стройматериалы и оказывают помощь в восстановлении жилых домов и социальных объектов.

В МЧС России прорабатывается вопрос оптимизации маршрута доставки дополнительной гуманитарной помощи с задействованием железнодорожного транспорта. Это позволит сэкономить время на доставку грузов и, как следствие, ускорит процесс восстановления инфраструктуры пострадавших районов, — сообщили в МЧС.

В ведомстве также сообщили, что первые 10 отремонтированных домов в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время будут готовы к заселению.

Группировка спасателей приступила к обследованию уцелевших школ. Так, спасателями обследована средняя общеобразовательная школа на 200 учеников в селе Иванян Аскеранского района города Степанакерт, — добавили в МЧС.

Спасатели планируют в первую очередь помочь в восстановлении остекления и систем отопления школы, а также в ремонте парт. Работы планируется завершить до 1 декабря.

Как писал NEWS.ru, Москва призывает все вовлечённые в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха стороны не политизировать гуманитарное досье в этом регионе. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это помогло бы обеспечить там сохранность культурных памятников и религиозных святынь и привести к межэтническому примирению в регионе. Она также отметила, что российские миротворцы в последние дни продолжали создавать в регионе благоприятные условия для возвращения беженцев, проводили разминирование и поиск пропавших военнослужащих и тел погибших. В центр гуманитарного реагирования, в деятельности которого принимают участие российские министерства, ведомства и агентства, уже отправились первые партии гуманитарных грузов.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий.