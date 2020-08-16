Мать Айсултана Назарбаева подтвердила его смерть

Экс-председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева, дочь бывшего президента страны Нурсултана, подтвердила смерть своего сына Айсултана.
Она выразила надежду на понимание со стороны общества,
Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате, — подчеркнула она.
Ранее, как писал NEWS.ru, эта информация появилась в СМИ. Причина смерти в данное время выясняется. По предварительным данным, у 30-летнего юноши остановилось сердце.
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