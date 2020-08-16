Мать Айсултана Назарбаева подтвердила его смерть

https://static.news.ru/photo/f8d12c6e-dfd8-11ea-a833-fa163e074e61_660.jpg Айсултан Назарбаев Фото: aisultan.nazarbayev/facebook.com

Экс-председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева, дочь бывшего президента страны Нурсултана, подтвердила смерть своего сына Айсултана.

Она выразила надежду на понимание со стороны общества, говорится в Facebook фонда экс-главы государства, который она возглавляет.

Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате, — подчеркнула она.

Ранее, как писал NEWS.ru, эта информация появилась в СМИ. Причина смерти в данное время выясняется. По предварительным данным, у 30-летнего юноши остановилось сердце.