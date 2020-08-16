16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Мать Айсултана Назарбаева подтвердила его смерть

18:50, 16 августа 2020
Айсултан Назарбаев Айсултан Назарбаев Фото: aisultan.nazarbayev/facebook.com

Экс-председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева, дочь бывшего президента страны Нурсултана, подтвердила смерть своего сына Айсултана.

Она выразила надежду на понимание со стороны общества, говорится в Facebook фонда экс-главы государства, который она возглавляет.

Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате, — подчеркнула она.

Ранее, как писал NEWS.ru, эта информация появилась в СМИ. Причина смерти в данное время выясняется. По предварительным данным, у 30-летнего юноши остановилось сердце.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео