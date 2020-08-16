Мацукевич назвал Лукашенко главной угрозой для Белоруссии

https://static.news.ru/photo/854f1286-dfb7-11ea-8590-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pavelmatsukevich

Временно поверенный в делах Белоруссии в Швейцарии Павел Мацукевич призвал действующего президента Александра Лукашенко уйти, так как он является угрозой безопасности государства.

Поддерживать главу государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата предательством Родины и национальных интересов. Лукашенко должен уйти, — написал он в Facebook.

Ранее посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня заявил о поддержке участников акций протеста в стране. Он стал первым из глав дипломатических миссий республики, который выразил солидарность с «теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями». Лещеня назвал себя единственным действующим дипломатом Белоруссии, «который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом». Он записал видеообращение, 16 августа опубликованное на YouTube.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.

Штаб основной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской объявил о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста. По данным ЦИК республики, Тихановскую поддержали всего 10,09% избирателей.

На площади Независимости в Минске 16 августа началась акция в поддержку действующего белорусского лидера Александр Лукашенко. Это первый митинг сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек. В общественной организации «Белая Русь» отметили, что на площади собрались те, кто дорожит родиной и против её раскола на два враждующих лагеря, писал NEWS.ru.