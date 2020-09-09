Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет настоящих партий

https://static.news.ru/photo/e0f1d1ba-f294-11ea-8380-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у населения страны не было и нет запроса на партии. В связи с этим на территории государства отсутствуют «настоящие партии».

Такое заявление он сделал в интервью российским журналистам, которое показал телеканал RT.

Если уж очень хочется избираться [в парламент] по партийным спискам, то для этого нужно создать настоящие партии в Белоруссии. Они не созданы, мы не занимались партийным строительством, — подчеркнул он.

Политик считает, что, возможно, властям настало время серьёзно заняться созданием партий.

Конечно, до того, как мы примем новую конституцию, надо ещё раз пройтись серьезно по закону о партиях. И хотя бы определиться: если партия — какая численность должна быть? А так у нас все заявили о партиях, и они зарегистрированы фактически, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если и есть, то численность не набирают. То есть надо это всё упорядочить, а потом переходить к выборам по партийной системе, — заключил он.

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.