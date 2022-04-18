«Пощады не будет»: Лукашенко завёл белорусское «дело врачей»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, генпрокурором Андреем Шведом и главой Комитета госбезопасности Иваном Тертелем сообщил о задержании 35 врачей — ортопедов-травматологов. Он назвал печальным тот факт, что среди них оказался и его лечащий врач, но, по словам Лукашенко, «закон есть закон», передаёт белорусское БелТА.

Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек. Уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть, — заявил Лукашенко в ходе встречи с чиновниками.

Он подчеркнул, что у некоторых врачей при обысках их квартир были обнаружены крупные суммы денег и тем, кто наживается на людях, «пощады никогда не будет».

Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по €300 тысяч, по €650 тысяч при обысках обнаружили только дома, — добавил белорусский лидер.

Ранее стало известно о мошеннической схеме в сфере медицины, в рамках которой злоумышленники звонят гражданам, купившим сертификат о вакцинации против COVID-19, и сообщают, что выдавший этот документ врач арестован и уголовная ответственность за покупку сертификата также лежит и на покупателе. Далее мошенники предлагают перевести им сумму денег, чтобы граждане, купившие сертификат, не предстали перед законом.