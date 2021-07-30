Россиян предупредили о новом виде мошенничества с прививками

Мошенники нашли новый способ отъёма денег у россиян с помощью сертификата о прививках. Злоумышленники рассылают сообщения людям, которые купили сертификаты о вакцинации, что выдавший документ врач арестован, сообщает «Коммерсант».

Людям предлагается заплатить 50 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за приобретение поддельного сертификата. Деньги требуют за то, чтобы якобы удалить переписку покупателя сертификата с его персональными данными с почты «арестованного» врача. Базы покупателей липовых документов мошенники получают от самих же продавцов этих справок.

Эксперты уверены, что продавцы будут использовать схему с продажей поддельного сертификата по полной программе, сначала получив деньги за саму услугу, а позже — шантажируя жертву, чтобы вытянуть из неё всё до копейки.

При этом жулики уверены, что люди будут платить им, так как купившие документ прекрасно знают, что нарушили закон.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали обманывать граждан, имитируя розыгрыш денег в мессенджерах. Они выманивают деньги под видом комиссии за получение выигрыша.