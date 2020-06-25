Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался одним из немногих государственных лидеров, посетивших прошедший в Москве Парад Победы. Изначально он сомневался в возможности прилёта в РФ, однако ход белорусской избирательной кампании, очевидно, заставил его изменить тактику. Более того, очередной визит Лукашенко в Россию ожидается в самое ближайшее время. Однако актуальным остаётся вопрос о том, является ли наметившееся сближение с Москвой устойчивой тенденцией или лишь ситуативным шагом со стороны Минска.

Проведя парад 9 мая в Белоруссии, несмотря на эпидемию коронавируса, Лукашенко, по мнению наблюдателей, решал не только внутренние, но внешнеполитические задачи, перехватив повестку у Кремля. Симптоматично и то, что, когда президенту РБ было выслано приглашение на торжественные мероприятия в РФ 24 июня, он явно тянул с ответом. Формальной причиной для долгих раздумий была необходимость успеть вернуться в Минск после московского парада, однако аналитики отмечали, что Лукашенко мог бы пойти и на сознательный демарш — на фоне постоянных претензий к Кремлю по нефтегазовым вопросам.

Тем не менее, в итоге в Россию он приехал. И в этом шаге, как и во встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым неделей ранее (а ей, в свою очередь, предшествовал телефонный разговор с Путиным) при желании можно увидеть признаки возвращения Лукашенко на «российские рельсы».

В столицу родины приехали! — сказал он во время парада.

Само по себе такое заявление не выглядит странным, поскольку понятно, что под родиной подразумевается Советский Союз, но в свете других высказываний Лукашенко, например, о «не нашей войне», смена тона очевидна.

Впрочем, сближение намечается с обеих сторон. После московского парада появились слухи, будто белорусский лидер сразу по окончанию мероприятия отбыл в Минск, — подобное поведение можно было бы расценить как свидетельство сохраняющейся напряжённости в двусторонних отношениях. Некоторые наблюдатели отмечали, что во время бесед Путина с зарубежными гостями Лукашенко держался поодаль.

kremlin.ru

Подобные спекуляции не могли остаться незамеченными в Кремле, и показательно, что именно российское руководство сразу же активно попыталось избавиться от слухов. Так, в частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что белорусский лидер посетил все запланированные мероприятия. Впрочем, он не уточнил, состоялась ли двусторонняя встреча президентов — о ней они договорились ещё до парада, намереваясь обсудить экономические вопросы.

Возможно, эти проблемы будут на повестке дня во время ближайшего визита Лукашенко в Россию: Путин пригласил своего коллегу на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня. Однако, как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, пока гарантий того, что переговоры состоятся, нет. Несмотря на кажущееся потепление, непосредственно в Белоруссии никакого сближения не чувствуется, также отметил он.

Градус антироссийской риторики продолжает расти. В ход пошли уже прямые обвинения во вмешательстве в выборы в стиле Хиллари Клинтон или Петра Порошенко. Не далее, как сегодня, уже вернувшись с парада, Лукашенко снова перед чиновниками говорил о российских кукловодах, упомянув при этом бывшего посла Михаила Бабича. Сейчас президент в очень тяжелом положении. В экономике кризис, рейтинг падает, на носу выборы, которые ещё несколько месяцев назад казались формальностью, а обернулись массированной атакой. Во внешней политике тоже полный завал: с Россией конфликт, Запад требует честных выборов и грозит санкциями, Китай сворачивает инвестиционную активность. Даже лично с Си Цзиньпином вышел конфуз — когда белорусский официоз приписал ему слова о поддержке Лукашенко, которых тот не говорил. Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

В этих условиях президенту РБ действительно жизненно необходимо помириться с Россией, отмечает аналитик, и более того — в Москве демонстрируют готовность к этому. Однако для того, чтобы сближение началось, от Минска ждут соответствующих заявлений и решений, в том числе кадровых, но их пока нет, и это работает против самого Лукашенко.