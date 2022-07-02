Лукашенко: Запад растит в Украине монстра и жадно смотрит на другие земли Лукашенко: Запад заинтересован в новых провокациях против Москвы и Минска

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Запад заинтересован в новых провокациях против России и Белоруссии, поэтому «жадно поглядывает» на приграничные белорусские и украинские территории и не стесняется говорить о возможной аннексии, заявил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что на Украине сейчас «взращивают нового монстра», как это было в прошлом столетии с фашистской Германией, передает «БелТА».

Мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что за этими процессами «стоит все та же цивилизованная Западная Европа», которая сначала взрастила фашистскую Германию, а теперь переключилась на Украину.

История повторяется. Монстра растят в Украине, — добавил Лукашенко.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в Мадриде обсуждался раздел России и аннексия ряда ее регионов, в частности, Смоленска и Кубани. По его словам, такой разговор шел между представителями Украины и президентом Литвы Гитанасом Науседой.