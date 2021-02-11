Лукашенко закашлялся и сказал, что к нему «опять пришла эта зараза»

https://static.news.ru/photo/275761d2-6c62-11eb-ad35-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог закончить выступление на Всебелорусском народном собрании из-за кашля.

Он сильно закашлялся, и зрителям пришлось поддерживать его аплодисментами.

Эта зараза опять ко мне пришла... Уже третий день, — сказал он.

Политик не объяснил, что именно происходит третий день, передаёт Tut.by.

Лукашенко летом 2020 года говорил, что переболел коронавирусом. Всё время пандемии он демонстрировал пренебрежение к средствам индивидуальной защиты и призывал лечиться «трактором». Кроме того, он посещал госпиталь для больных коронавирусом, не надевая маски.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко сравнил политическую ситуацию в стране с периодом, предшествовавшим распаду СССР.