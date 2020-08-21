Лукашенко воодушевился митингом своих сторонников в Гродно

https://static.news.ru/photo/8236f768-e489-11ea-9cef-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал митинг в свою поддержку, который прошёл в Гродно под девизом «Не дадим развалить страну!».

На этом мероприятии выступил сам глава государства. Он поблагодарил всех за тёплые слова.

А вам — огромное спасибо, гродненцы! Я уезжаю отсюда как никогда воодушевлённым и вдохновлённым. Я это никогда не забуду, — отметил глава государства.

После этого он поклонился митингующим и удалился со сцены.

Через некоторое время Лукашенко во время общения с журналистами признался, что удивлён такому количеству сторонников, пришедших поддержать его как президента, передаёт ТАСС.

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа, после чего в стране начались масштабные акции протеста, их участниками стали сотни тысяч человек. Митингующие считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победил не бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, как заявлено официально, а кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко настаивает, что его стране не нужен международный посредник в урегулировании внутренней ситуации. Тем не менее он был вынужден переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Белорусская оппозиция в настоящее время обсуждает процесс транзита власти, а местные системные политики, судя по всему, просчитывают сценарий с отстранением Лукашенко, ища убежища в соседней России.