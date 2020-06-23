Лукашенко вместе с сыновьями вылетел в Москву

https://static.news.ru/photo/25292cba-b56a-11ea-923b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву. Вместе с сыновьями он планирует присутствовать на параде Победы, участие в котором примут и белорусские военнослужащие.

Помимо российских военнослужащих в нём примут участие представители 13 государств, в том числе парадный расчёт из Беларуси. Страну представят военнослужащие сводной роты почётного караула, — сообщил официальный сайт президента республики.

На парад Победы также обещали приехать лидеры Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины и Абхазии.

Как писал NEWS.ru, Кремль с пониманием отнёсся к тому, что некоторые главы других государств, которые ранее подтвердили свой приезд в Москву на торжества, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не смогут посетить российскую столицу.

Российские власти приняли решение перенести парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый Парад Победы в 1945 году.