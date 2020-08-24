Лукашенко связал «тёрки на улицах» с распространением коронавируса в стране

https://static.news.ru/photo/7fddeaa2-e5fc-11ea-9ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уличные акции протеста, начавшиеся в Белоруссии после президентских выборов, негативно влияют на ситуацию с распространением коронавируса.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с Дмитрием Пиневичем, назначенным исполняющим обязанности министра здравоохранения, передаёт «Политэксперт».

Бог нас пока ещё миловал — не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но <...> вот эти наши тёрки на улицах, они дают о себе знать. У нас нет того спада, как это было когда-то, — цитирует РИА Новости главу государства.

Лукашенко добавил, что коронавирус продолжает распространяться в Белоруссии. По его словам, главное — это не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации и свести распространения COVID-19 к абсолютному минимуму в стране.

Глава государства выразил уверенность, что республика справится с инфекцией.

По данным Минздрава Белоруссии на 23 августа, число официально зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 70 468. Всего с момента выявления на территории республики COVID-19 скончались 642 пациента. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, однако в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 100–200.

Ранее бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не намерена принимать участие в новых выборах главы государства, если они будут назначены. При этом она не исключила, что баллотироваться будет её муж — блогер Сергей Тихановский. Тихановская пояснила, что не собирается продолжать заниматься политикой, а нынешняя деятельность является просто её обязанностью.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста не согласных с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.