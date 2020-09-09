Лукашенко: стране необходим крепкий лидер

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Белорусский президент Александр Лукашенко допустил возможность передачи некоторых полномочий главы государства другим ветвям власти. При этом подчеркнул, что роль президента должна оставаться сильной.

Вы знаете, некоторые политические [деятели], особенно представители политических партий отдельных, подчёркиваю — отдельных, в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить — и Россия, и Беларусь <...> это государства славянские, где нужен крепкий лидер, — цитирует Лукашенко ТАСС.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

По мнению Лукашенко, протесты в республике управляются из-за рубежа — из Польши, Чехии, Украины и Литвы. Он также допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. Однако заявил, что не может просто так уйти со своего поста, поскольку четверть века "обустраивал страну.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допускает проведение в Белоруссии досрочных президентских выборов. При этом уточнил, что это возможно только после конституционной реформы.