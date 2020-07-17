Лукашенко рассказал премьеру Казахстана о встрече с Мишустиным

https://static.news.ru/photo/9b0a7a86-c859-11ea-badd-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Политик рассказал ему о своём разговоре с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Он извинился перед Маминым за то, что ему пришлось долго ждать окончания разговора Лукашенко с российским премьером, передаёт РИА Новости. Он отметил, что впервые встретился в Мишустиным и потребовалось обсудить множество проблем, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передаёт РИА Новости.

То, что мы производим (Белоруссия — NEWS.ru), нужно Казахстану, то, что вы производите, нам тоже нужно. Хотя проблемы определённые всегда бывают с поставками, логистикой <...> Думаю, с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе и в Евразийском экономическом союзе, — подчеркнул глава Белоруссии.

В разговоре с Мишустиным белорусский президент заявил, что его страна всегда была и останется близкой и родной для России. Он попросил передать «самые добрые пожелания» от белорусского народа президенту РФ Владимиру Путину и выразил надежду на то, что российский лидер приедет в Минск на встречу в рамках Евразийского экономического союза.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, как и Мамин, прибыл 17 июля в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое впервые с начала пандемии коронавируса проходит в очном формате. В программе встречи запланированы заседания в расширенном и узком составах. Наблюдателем выступает глава правительства Молдавии Ион Кику, писал NEWS.ru.